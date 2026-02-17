Седмицата на любовта в РБ „Сава Доброплодни“ приключи с голям интерес

17.02.2026 16:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 64

От 10 до 14 февруари 2026г., за тринадесета поредна година, в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен се проведе Седмица на любовта, посветена на празника на влюбените - Св. Валентин и на най-красивото и възвишено чувство - онази невидима сила, която ни кара да проявяваме най-доброто от себе си, стопля сърцата и душите ни, преобразява ни, вдъхновява ни и ни кара да вършим чудеса.

И тази година на това прекрасно чувство бяха посветени редица инициативи, организирани от РБ ”Сава Доброплодни”, насочени както към младежката аудитория, така и към всички сливенски граждани. Интересът към проявите беше много голям, особено сред тийнейджърите. Над 400 ученици от 8-12 клас от ППМГ „Добри Чинтулов”, ХГ „Дамян Дамянов”, ГПЗЕ “Захарий Стоянов“, ГПХТ “Акад. Неделчо Неделчев“, НХГ „Димитър Добрович“ и СУ „П. К. Яворов“, посетиха проявите по график.

В програмата на Седмицата на любовта бяха включени: Презентации по темите: „Вдъхновени от любовта - романи и филми, музикални хитове и шедьоври на изобразителното изкуство“; „Танцът - изкуство или магия за любов“; „Любовта, оцветила платната на най-известните художници“; Представяне на топкласации на най-четените „вечни“ романи на български и световноизвестни творци посветени на най-великото чувство; Изложба „Любовта е вдъхновение“ - с репродукции на творби на световно известни художници; както и томбола с най-хубавите любовни стихове от българската и световна поетична съкровищница.

Участниците в проявите от Седмицата на любовта тази година се включваха много активно и в анонимната анкета „Какво е за мен любовта?” В отговорите си младите хора дават свое обяснение за уникалното изпепеляващо, но и съграждащо чувство, съчетаващо копнеж, емоция и отдаденост, което идва и преобръща целия свят на човека. Според много от тях любовта е: „ Най-чистото и най-святото чувство на света“, „Любовта е чувството, което придава смисъл на живота и ако не я изживееш, няма да си усетил нищо от него.“, „Когато срещнеш любовта, като че ли животът ти придобива смисъл. Променя се целият ти свят. Изведнъж животът става толкова цветен, толкова смислен“, „ Любовта е чувство, което те кара да забравиш проблемите в ежедневието си... Поглеждаш света от една друга, по-красива и по-реална страна“, „ Да обичаш - това значи да живееш. Да знаеш, че във всеки момент някой мисли за теб, някой те оценява и наистина те обича“, „ Да обичаш и да си обичан - това е прекрасно. Чувстваш се много по-добре и много по-спокоен, знаейки, че за някого значиш нещо, че има защо да съществуваш“… и още, и още прекрасни думи за най-красивото чувство на света.

Всички ученици, посетили проявите от програмата на Седмицата на любовта, получиха като дар свитък с прекрасно стихотворение посветено на любовта. На 14 февруари, с дар - любовни стихове, библиотеката зарадва и всички свои читатели.