УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ ОТ НАЙ-МАЛКИТЕ

17.02.2026 19:15 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 50

В навечерието на годишнината от гибелта на Васил Левски първокласниците доказаха, че любовта към България се възпитава още от най-ранна възраст.

В часовете за Занимания по интереси учениците от група ЦОУД 1. клас, с ръководител Пламена Кирова, се запознаха с живота и делото на Апостола на свободата. Те научиха защо Левски остава символ на смелост, честност и безрезервна отдаденост на Родината.

С ентусиазъм и старание децата разказаха какво са запомнили за неговия подвиг, споделиха интересни факти и представиха своите творчески проекти, вдъхновени от личността му. Чрез думите и рисунките си те показаха, че разбират колко важно е да пазим паметта за националните ни герои.

Инициативата се превърна в истински урок по родолюбие – урок, който оставя следа не само в учебните тетрадки, но и в детските сърца.