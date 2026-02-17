С любов към животните

17.02.2026 20:07 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

По повод Деня на котката - 17 февруари, в нашето училище се проведе тематично радио предаване по инициатива на Ученическия съвет. Учениците подготвиха кратки материали за грижата към бездомните животни, представиха любопитни факти за котките и отправиха послания за отговорно отношение към домашните любимци.

В инициативата активно се включиха и най-малките ученици от 1. и 2. клас, както и групите от ЦОУД към класовете, които изработиха рисунки, посветени на котките. Техните творби внесоха настроение и напомниха колко важни са грижата и съпричастността към животните.

Учениците инициираха кампания за събиране на средства за бездомни животни. На входа на училището е поставена кутия за дарения, а събраните средства ще бъдат предоставени на организации, които се грижат за тях.

Нека заедно покажем, че добротата и съпричастността започват от малките жестове.