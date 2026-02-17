17.02.2026 20:21 , Връзки с обществеността

С илюстрации от живота на Васил Левски и снимки от народното преклонение пред паметта му започна музикално-поетичната вечер, посветена на 153-та годишнина от гибелта на великия българин. Зала „Сливен“ събра ученици от Начално училище „Васил Левски” и Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“. Присъстваха председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник -кметът Пепа Чиликова, директори на училища и детски градини, учители и др. Специален гост на вечерта беше Христина Богданова – потомка на Левски. Тя говори за живота му, средата, в която е израснал и за революционната му дейност. Разказа истории за родителите на Дякона, повратните моменти в живота му, спомени на неговите близки и съратници.

"За мен е благословия да бъда потомък на Апостола и съм си обещала да говоря за него, живота и делото му", каза Богданова. Тя благодари на Община Сливен за поканата и възможността да запознае толкова много млади хора с личността на Васил Левски.

Програмата на вечерта включваше изпълнения на патриотични песни от ученическите хорове на двете училища. Ученици от 11 клас на гимназията представиха артистичен музикално-поетичен рецитал от знакови български творби за Апостола.

Във фоайето на зала "Сливен" беше подредена изложба с рисунки за Левски на сливенски деца.

Събитието беше част от програмата за отбелязване на 153-та годишнина от смъртта на националния ни герой. Проявите продължават и на 18 февруари – сряда. В катедрален храм „Св. Димитър“ от 17.30 ч., ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски. От храма от 18 ч. ще тръгне шествие в памет на Апостола. То ще премине по булевард „Цар Освободител“, по улица „Донка и Константин Константинови“ и ще стигне до площад „Васил Левски“. Там от 18.30 ч. ще започне общоградската възпоменателна церемония, на която ще се състои и ритуал по поднасяне на цветя пред паметника на Васил Левски.

Двудневните прояви се организират от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия, 13-о Бригадно командване, Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“, Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, Начално училище „Васил Левски“ и др.