153 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ – ПОКЛОН ПРЕД ВАСИЛ ЛЕВСКИ

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 24 минути | 6

Снимка 1

По повод 153 години от обесването на Васил Левски учениците от ГЦОУД – 3. клас, с ръководител г-жа Здравка Монева, отдадоха почит към делото и саможертвата на Апостола на свободата.

С вдъхновение и старание те изработиха тематично табло, представящо бележити събития от живота на Левски. Учениците пресъздадоха неговия образ и родната му къща, като вложиха творчество, внимание към детайла и искрено уважение към националния ни герой.

С тази инициатива третокласниците доказаха, че паметта за Апостола продължава да живее в сърцата на младото поколение.

Поклон пред теб, Левски!

Твоят подвиг живее в нас!

