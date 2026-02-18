153 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ – ПОКЛОН ПРЕД ВАСИЛ ЛЕВСКИ

По повод 153 години от обесването на Васил Левски учениците от ГЦОУД – 3. клас, с ръководител г-жа Здравка Монева, отдадоха почит към делото и саможертвата на Апостола на свободата.
С вдъхновение и старание те изработиха тематично табло, представящо бележити събития от живота на Левски. Учениците пресъздадоха неговия образ и родната му къща, като вложиха творчество, внимание към детайла и искрено уважение към националния ни герой.
С тази инициатива третокласниците доказаха, че паметта за Апостола продължава да живее в сърцата на младото поколение.
Поклон пред теб, Левски!
Твоят подвиг живее в нас!