Нарушено водоподаване за гр. Нова Загора и села захранвани от ЦПС Червенаково

18.02.2026 08:40 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 18 минути | 1

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария по електропреносната мрежа на 18.02.2026г. от 09:30ч. до отстраняване, ще бъде нарушено водоподаването за гр. Нова Загора и следните населени места : с. Кортен , с. Стоил войвода, с . Загорци, с. Езеро, с. Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял кладенец , с. Радецки , с.Съдийско поле , с.Ценино и с.Баня.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.