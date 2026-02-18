18.02.2026 09:37 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 45

Поради влошени метеорологични условия отпада провеждането на факелно шествие, което беше планирано за тази вечер. Церемонията по поднасяне на цветя се измества за 10 часа утре - 19 февруари, пред паметника на Апостола.

За тази вечер остава отслужването на панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски. Тя ще започне в 17.30 ч. в катедрален храм „Св. Димитър“.

Събитията са част от програмата за отбелязване на 153-та годишнина от смъртта на националния ни герой. Те се организират от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия, 13-о Бригадно командване, Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“, Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, Начално училище „Васил Левски“ и др.