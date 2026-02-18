18.02.2026 09:51 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 41 минути | 13

Вследствие на влошените метеорологични условия и силните пориви на вятъра, достигащи около 100 км/ч., от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“ съобщават за множество сигнали, постъпили на оперативния дежурен телефон. Към момента общинската пътна мрежа е проходима при зимни условия. Пътните артерии в града се обработват от рано сутринта.

На този етап 11 са населените места без ток, като на място работят аварийни екипи по отстраняване на повредите. Усложнена е обстановката и в Сливен. Няколко паднали дървета са установени в района на бившия спортен магазин, около Колодрума и в други райони на града. Заради на лошото време е повредена цялата тролейбусна мрежа, светофарът на Общинския пазар, прекъснати са ел. кабели в населени места и в Сливен.

Други сигнали до Общината се отнасят за начупени керемиди, паднал прозорец в необитаемата детска градина в Младово. Има наличие на много паднали и счупени клони и на дървесна растителност.

Аварийните екипи на Общината, на Пожарната, на Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“, на комуналните услуги, са на място и работят по сигналите и отстраняване на авариите.

От Община Сливен призовават жителите да бъдат внимателни и бдителни на пътя, да се съобразяват с влошените метеорологични условия и да предприемат пътуване в краен случай.