Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 18.02.2026 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 17.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 18.02.2026 Г.

Сливен: Полицейски служители са задържали мъж на 39 години от град Сливен за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие. Сигналът е подаден на 17 февруари. Задържаният е нарушил заповед, издадена от Районен съд-Сливен, да не доближава на по-мало от 20 метра 36-годишна жена, с която е съжителствал. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти на РУ-Сливен работят по заявление за взломяване и кражба на монети от вендинг автомат в центъра на град Сливен. Сигналът е подаден на 17 февруари. От автомата са откраднати 300 евро в монети. Общата заявена щета е на стойност около 600 евро. Извършват се издирвателни и процесуално-следствени действия. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливенпняма произшествия с материални щети.

След 06,00 часа тази сутрин екипи на РСПБЗН-Сливен са се отзовали на над 10 сигнала за паднали дървета и на сигнали за запалени комини, които са ликвидирани своевременно, без да причинят щети.

Към момента ръководството на РСПБЗН-Сливен е разпоредило един противопожарен автомобил с четирима служители да извършва обход в града и да отстранява паднали дървета и клони, както и да реагира своевременно на сигнали.