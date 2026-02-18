СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 18.02.2026

05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно
05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно
06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно/основно
07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
08.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
08.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЗИДАР СЛИВЕН средно/основно
12.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ СЛИВЕН средно
14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно
19.1.2026 г. 19.2.2026 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно
20.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
21.1.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно
28.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно
02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно
02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ КРУШАРЕ основно/средно
02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше
02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОПЕРАТОР ВОДНОПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЛИВЕН средно
02.2.2026 г. 26.2.2026 г. 1 ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН основно/средно
03.2.2026 г. 06.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно
09.2.2026 г. 09.3.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
09.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
10.2.2026 г. 27.2.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно/основно
10.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ СЛИВЕН средно
10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
04.3.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно
12.2.2026 г. 12.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН средно/висше
13.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
16.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СЛИВЕН средно
13.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЕЛ. ТЕХНИК СЛИВЕН средно
16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно/основно
02.3.2026 г. 23.2.2026 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше
17.2.2026 г. 16.3.2026 г. 2 БАЛИРОВАЧ-ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН начално/основно
23.2.2026 г. 20.2.2026 г. 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЖЕЛЬО ВОЙВОДА средно/основно