ВАСИЛ ЛЕВСКИ – АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА

18.02.2026 12:11 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 17 минути | 0

Учениците от ЦОУД – 2. клас, с учител Мария Монева, проведоха занимания по интереси, посветени на Васил Левски – Апостола на свободата.

Второкласниците се запознаха с живота и делото на великия български революционер, обсъдиха неговите идеали и значението му за националноосвободителното движение. В рамките на дейностите те изработиха и оцветиха тематични материали, свързани с родния дом на Левски и исторически събития от епохата.

С интерес и старание учениците подредиха изложба със своите творби, с която изразиха уважението си към една от най-светлите личности в българската история.