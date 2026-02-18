Народно читалище „ЗОРА 1860“ обявява конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН БИБЛИОТЕКАР

18.02.2026 12:11 , Людмила Калъпчиева

1. Изисквания към кандидатите - необходима компетентност за заемане на длъжността:

• Завършено висше образование – бакалавър, магистър; професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ , специалност „Библиотечно-информационни науки” („Библиотекознание и библиография”)

• Добри организационни и комуникационни умения;

• Професионален опит - да притежава минимум 5 години професионален опит като библиотекар и/или главен библиотекар; опит и участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

• Компютърна грамотност (библиотечен софтуер, MS Office, интернет, електронна поща, социални мрежи);

• Познания в областта на културната дейност и работа с общността; Познаване на нормативната база, свързана с читалищата и обществените библиотеки; Закон за народните читалища; Закон за обществените библиотеки; Устав на НЧ „Зора 1860“.

• Умения за работа в екип и инициативност.

2. Необходими документи:

• Заявление за участие в конкурса /по образец на място/;

• Автобиография (CV);

• Копие от диплома за завършено образование, специалност, компетенции;

• Копие от документ, удостоверяващ професионален опит – трудова, осигурителна книжка;

• Мотивационно писмо; Кратка концепция за развитие на дейността на библиотека „Зора“;

3. Етапи на конкурса:

• Подбор по документи;

• Събеседване с одобрените кандидати; Представяне на кратка концепция за развитие на дейността на библиотека „Зора“.

4. Срок и място за подаване на документи:

Документите се подават лично в административния офис на читалището на адрес:

НЧ „ЗОРА 1860“ - гр. Сливен, площад „Хаджи Димитър“ 1

в срок до 16.03.2026 г.

5. Допълнителна информация:

Телефон за контакт: 0879405418; 0889344288; E-mail: zora1860@abv.bg