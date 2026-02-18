Народно читалище „ЗОРА 1860“ обявява конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН БИБЛИОТЕКАР

1. Изисквания към кандидатите - необходима компетентност за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование – бакалавър, магистър; професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ , специалност „Библиотечно-информационни науки” („Библиотекознание и библиография”)
• Добри организационни и комуникационни умения;
• Професионален опит - да притежава минимум 5 години професионален опит като библиотекар и/или главен библиотекар; опит и участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
• Компютърна грамотност (библиотечен софтуер, MS Office, интернет, електронна поща, социални мрежи);
• Познания в областта на културната дейност и работа с общността; Познаване на нормативната база, свързана с читалищата и обществените библиотеки; Закон за народните читалища; Закон за обществените библиотеки; Устав на НЧ „Зора 1860“.
• Умения за работа в екип и инициативност.
2. Необходими документи:
• Заявление за участие в конкурса /по образец на място/;
• Автобиография (CV);
• Копие от диплома за завършено образование, специалност, компетенции;
• Копие от документ, удостоверяващ професионален опит – трудова, осигурителна книжка;
• Мотивационно писмо; Кратка концепция за развитие на дейността на библиотека „Зора“;
3. Етапи на конкурса:
• Подбор по документи;
• Събеседване с одобрените кандидати; Представяне на кратка концепция за развитие на дейността на библиотека „Зора“.
4. Срок и място за подаване на документи:
Документите се подават лично в административния офис на читалището на адрес:
НЧ „ЗОРА 1860“ - гр. Сливен, площад „Хаджи Димитър“ 1
в срок до 16.03.2026 г.
5. Допълнителна информация:
Телефон за контакт: 0879405418; 0889344288; E-mail: zora1860@abv.bg