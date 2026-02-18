Народно читалище „ЗОРА 1860“ обявява конкурс за заемане на длъжността ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

18.02.2026 12:12 , Людмила Калъпчиева

1. Изисквания към кандидатите - необходима компетентност за заемане на длъжността:

• Завършено висше образование – бакалавър, магистър; квалификация в направления „Организация и управление на читалищната дейност“ и/или „Организация и управление на проекти“ са с предимство;

• Добри организационни и комуникационни умения;

• Професионален опит - да притежава мениджърски опит в управлението на структура от средно управленско ниво; опит и участие в разработването и реализацията на програми и проекти; Трудов стаж в читалище и/или библиотека са предимство.

• Компютърна грамотност (MS Office, интернет, електронна поща, социални мрежи);

• Познания в областта на културната дейност и работа с общността, читалищни дейности; Познаване на нормативната база, свързана с читалищата; Закон за народните читалища, Закон за обществените библиотеки, Устав на НЧ „Зора 1860“.

• Умения за работа в екип и инициативност.

2. Необходими документи:

• Заявление за участие в конкурса /по образец на място/;

• Автобиография (CV);

• Копие от диплома за завършено образование, специалност, компетенции;

• Копие от документ, удостоверяващ професионален опит – трудова, осигурителна книжка;

• Мотивационно писмо; Кратка концепция за развитие на дейността на читалището;

3. Етапи на конкурса:

• Подбор по документи;

• Събеседване с одобрените кандидати; Представяне на кратка концепция за развитие на читалищната дейност.

4. Срок и място за подаване на документи:

Документите се подават лично в административния офис на читалището на адрес:

НЧ „ЗОРА 1860“ - гр. Сливен, площад „Хаджи Димитър“ 1

в срок до 16.03.2026 г.

5. Допълнителна информация:

Телефон за контакт: 0879405418; 0889344288; E-mail: zora1860@abv.bg