ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТИ ПО ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

18.02.2026

СУ "Й. Йовков"

Учениците от 4. клас, с учител по английски език Маргарита Байгуска, реализираха проект по темата „Healthy food“ („Здравословно хранене“) в час по английски език.

След въвеждаща беседа и работа по новата лексика, свързана със здравословното хранене, четвъртокласниците изработиха постери по инициативата The Eat-Well Plate. В своите проекти те представиха различни групи полезни храни на английски език и подчертаха значението на плодовете, зеленчуците и балансираното меню.

В края на дейността учениците представиха своите разработки пред класа. Проектната работа съчета успешно развитието на езиковите умения с формиране на отговорно отношение към здравословния начин на живот.