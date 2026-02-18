Молебен за българските деца в с. Българи

18.02.2026 13:03 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 0

На 18 февруари в храм „Св. св. Константин и Елена“ в село Българи бе отслужен молебен за българските деца.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Стефан - Епахийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Павел Гърбов - епархийски съветник, иконом Атанас Чолаков - духовен надзорник, ставрофорен иконом Павлин Иванов, иконом Василий Симеонов, иконом Димитър Попов, иконом Яни Янев, протойерей Йордан Петков - архиерейски наместник на Малко Търново, свещеник Радостин Петров, свещеник Симеон Димитров, свещеник Атанасий Костадинов, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

На богослужението присъстваха кметът на Община Царево г-н Марин Киров, кмета на селото г-н Петър Недялков, и жители на селото.

Преди началото на молебена митрополит Арсений отправи слово, в което подчерта духовната болка от случилото се, опасността от разрушителни псевдорелигиозни влияния и необходимостта децата да бъдат пазени чрез вяра, нравствено възпитание и жива връзка с Църквата.

Словото може да прочетете тук:

След молебена митрополит Арсений подари на всеки от присъстващите Библия.

Снимки