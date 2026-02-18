Подмяна на уреди – без тежест за семейния бюджет!

Уважаеми клиенти,
Предлагаме Ви изцяло нов, разумен и достъпен избор за ползване на уреди за дялово разпределение. С нашата нова програма за ПОДМЯНА на уреди за дялово разпределение срещу 1€, Вие получавате технологията на утрешния ден още днес – без скрити такси, без ангажименти от посещения и със спокойствие за точността на измервателния уред.
С този нов модел, „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД позволява етажната собственост да смени уредите си за дялово разпределение без финансова тежест върху семейния бюджет. Модерен, удобен и икономичен начин да подмените своите уреди за дялово разпределение срещу месечен наем от 1€ на уред
- 1€ за топлопразпределител от м. ноември до м. април
- 1€ за водомер за битова гореща вода всеки месец
Защо наемът на уреди е добър вариант?
- Бърза организация за цели етажни собствености – без необходимост от събиране на големи суми пари за оборудване с нови уреди. Често това е причината в несъгласието между живущите и трудна организация.
- Техническа гаранция и поддръжка. За изправността на уредите се грижим ние, за състоянието Вие. Ако уредът дефектира или батерията му се изтощи, подменяме с нов напълно безплатно.
- Дистанционно отчитане от ново поколение, изпълнение на Закона за Енергетиката, до 1 януари 2027г. всички уреди за дялово разпределение да бъдат подменени с такива с дистанционен отчет.
Срок на кампанията 30.09.2026г.
Избирайки Топлофикация – Сливен, Вие получавате :
Бърза организация и монтаж в удобно за Вас време
Активиране на услугата и ползване още в същия ден
Фиксирана месечна цена за наем и обслужване, без скрити такси
Гарантирано отчитане на уредите