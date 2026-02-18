Сливен, кратки вечерни новини, 18.02.2026 г., сряда

18.02.2026 16:18 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В сливенското село Желю войвода предстои подмяна на водопроводната мрежа.

Днес ученици и учители от Сливен поднесоха цветя пред първия паметен знак на Васил Левски в града - барелефът с образа на Апостола се намира на морената до църквата „Свети цар Борис Покръстител“.

След 06:00 часа тази сутрин екипи на РСПБЗН-Сливен са се отзовали на над 10 сигнала за паднали дървета и на сигнали за запалени комини, които са ликвидирани своевременно, без да причинят щети.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен няма произшествия с материални щети.

Заради силния вятър и влошеното време в Сливен са подадени множество сигнали за щети.

Факелното шествие, предвидено за тази вечер, се отменя заради неблагоприятни метеорологични условия.

Церемонията по поднасяне на венци и цветя ще се състои утре – 19 февруари, от 10:00 ч. пред паметника на Васил Левски.