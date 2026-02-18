Отбелязваме годишнина от обесването на Апостола

18.02.2026 17:29 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В навечерието на 153-тата годишнина от гибелта на най-великия българин на всички времена – Васил Иванов Кунчев, второкласниците от ОУ „Елисавета Багряна“ превърнаха класните си стаи в творчески работилници по родолюбие. С голямо старание и вълнение малките ученици създадоха книжка, посветена на живота и делото на Апостола на свободата. Тази инициатива е част от поредицата събития, с които училището възпитава своите възпитаници в дух на признателност. Книжките ще напомнят на децата за този велик българин, чието име и дело ще се помни, докато я има България.

Поклон пред Апостола!