Панихида по повод 153 години от смъртта на Васил Левски в Сливен

18.02.2026 18:35 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 44

На 18 февруари се навършват 153 години от гибелта на йеродякон Игнатий.

По този повод Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи панихида за йеродякон Игнатий в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в град Сливен.

В съслужение с владиката бяха архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Евгений Янакиев – председател на катедралния храм, протойерей Стилиян Станчев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

На панихидата присъстваха областният управител на Сливен г-н Чавдар Божурски, председателят на Общинския съвет г-н Димитър Митев, г-н Кирил Вълчев, изпълнителен директор на БТА, както и представители на местната и общинската власт.

В словото си митрополит Арсений припомни подвига и родолюбието на Апостола, както и верността му към Светата църква.