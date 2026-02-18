18.02.2026 20:54 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Панихида по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски, бе отслужена на 18 февруари в Сливен. Заупокойната молитва в Катедрален храм „Свети Димитър“ води сливенският митрополит Арсений, в съслужение с духовници от Сливенската света митрополия.

Сред присъстващите на възпоменателната церемония в светата обител бяха областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев, директорът на Българската телеграфна агенция /БТА/ Кирил Вълчев, граждани. Панихидата е част от програмата за отбелязване на 153-та годишнина от смъртта на националния ни герой. Те се организират от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия, 13-о Бригадно командване, Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“, Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, Начално училище „Васил Левски“ и др.