19.02.2026 09:38 , Превантивно-информационен център - Община Сливен (ОбСНВ, ПИЦ - Сливен)

На 17.02 завърши втори етап от четиридневният обучителен семинар – уъркшоп, организиран от ОбСНВ, ПИЦ-Сливен за педагогически специалисти и специалисти от Общински съвети по наркотични вещества – ОбСНВ Бургас, ОбСНВ Шумен и ОбСНВ Кърджали. Темата на семинара е „Зависимите хора и възстановяването им. Превенция в ранна възраст, психотерапия, лечение“ с водещ семинара психотерапевт Петър Кралев. Котерапевт на събитието беше Любомира Иванова.

Целта на този теоретично-практически уъркшоп беше участниците да получат знания за работата в превенцията на употреба на алкохол и ПАВ. Да развият и умения в областта на консултантската дейност и терапевтичните намеси при случаи на злоупотреба и вече проявила се зависимост.

Благодарим на водещите и на всички участници!