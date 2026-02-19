Областният управител Чавдар Божурски се поклони пред подвига на Левски

19.02.2026 11:10 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски участва в общоградската възпоменателна церемония по случай 153 години от гибелта на Васил Левски. Той поднесе венец пред паметника на Апостола на свободата и се поклони пред подвига на великия българин.

Честването на живота и делото на Левски се проведе днес (19 февруари) на едноименния площад в Сливен. Сред официалните участници бяха още Стефан Радев - кмет на Община Сливен, Димитър Митев - председател на Общинския съвет, Кирил Вълчев - генерален директор на БТА, проф. Георги Вълчев -ректор на Софийския университет, полковник Данчо Николов - заместник-командир на военно формирование 22 220, майор Върбан Вачев - заместник-началник на Военно окръжие - Сливен.

Поднесени бяха цветя от името на народни представители от област Сливен. В тържествения ритуал се включиха още общински съветници, представители на културни институти, членове на патриотични организации и дружества, ученици и граждани.

Вечерта на 18 февруари областният управител Чавдар Божурски взе участие в панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски. Богослужението бе водено от Сливенския митрополит Арсений.