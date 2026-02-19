153 години безсмъртие на Апостола на свободата - Васил Левски

19.02.2026 12:39 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

„Ако трябва да кажем едно име като българи в плеядата от историческите ни личности, се сещаме за думите на неговите съвременици. Той е най-добрият ни българин. В тези думи се заключава оценката и признанието на българския народ към всичко, което е Васил Левски за нас. Човек, който съчетава в едно мисли, думи, дела“. Това заяви днес кметът на община Сливен Стефан Радев по време на възпоменателната церемония по случай 153 години от гибелта на Апостола на свободата. Жители и гости на града се стекоха на площад „Васил Левски“ да отдадат почит пред паметта на Дякона. В словото си кметът изтъкна, че в мрачните години на турското робство, Левски не издига дума срещу турския народ. Напротив, подчертава, че турците ще имат равни права с българите в нашата свободна държава. Радев продължи с това, че много е говорено за личността на Апостола, много цитати са останали от Левски, всеки от които тежат на мястото си и служат като уроци по това какво да е отношението на българите към Родината, към свободата, към делото, на което са се посветили, към хората около тях.

„Сигурен съм, че докато има и един българин, името на Левски ще продължава да живее. От нас зависи и наша отговорност, обаче е да направим така, че то да не бъде просто едно клише, за което си спомняме в деня, когато почитаме неговата памет. Да живеем и да работим така, както ни завеща Васил Левски – Апостолът на свободата! Светла му памет!“, завърши градоначалникът.

Церемонията продължи с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски. Глава пред паметта на Дякона сведоха кметът Стефан Радев, областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев и общински съветници. Венци и цветя бяха поднесени от името на - народните представители от Сливенски избирателен район, на сливенския митрополит Арсений, на директори и представители на институции в града. Пред подвига на Левски се поклониха още директорът на Българска телеграфна агенция /БТА/ Кирил Вълчев, ректорът на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев и журналистът Бойко Василев.

Цветя пред паметника поднесоха още ученици, директори и представители на институции, организации в Сливен, военно-патриотични съюзи и граждани.

„Поколения след поколения ще се сменят, но той, Левски, ще съпътства всекиго поотделно, съвременник на всички възрасти и на всички епохи, за когото няма никакъв залез, все същият в миналото и днес, и в безкрайните перспективи на бъдещето.” Това е написал за Дякона преди повече от 50 години големият български писател, роден в Сливен, Константин Константинов.

С днешната възпоменателна церемония приключи двудневната програма от събития, посветени на 153 години от гибелта на Апостола на свободата. Те бяха организирани от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия, 13-о Бригадно командване, Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“, Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, Начално училище „Васил Левски“ и др.