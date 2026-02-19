19.02.2026 10:51 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 5 часа | 34

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2025 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.