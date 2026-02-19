Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2025 година.
Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Област Сливен | България
