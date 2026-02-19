Сливен. Новини от източника. Последни новини

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2025 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2025 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.

Файлове

Заплати10-1225

Размер: 85.8KiB | Тип: DOCX

