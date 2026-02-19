Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЛЪВСКИ СКОК

На 19 февруари в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен за пореден път се проведе традиционното състезание „Лъвски скок“, посветено на 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски. В началото на събитието четвъртокласниците поздравиха гостите от ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ със стихотворение, посветено на Апостола.

В надпреварата за най-дълъг лъвски скок се включиха децата от група „Слънчице“ и група „Смехорани“. С много ентусиазъм и спортсменски дух малките участници показаха завидни умения и воля за победа.

Оспорваното състезание завърши с излъчване на победители и връчване на грамоти.

Завладени от патриотичния дух, деца и ученици изразиха своята признателност към Апостола чрез вълнуващи стихотворения и песни.

Пожелаваме им да бъдат достойни последователи на делото на Апостола!

