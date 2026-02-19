19.02.2026 16:44 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 41

ОУ "Елисавета Багряна" - Сливен беше отличено за постигнати високи резултати и активно участие в Международната дистанционна ученическа олимпиада „КИНГС“ – есенен сезон 2025 г.

Училището ни е сред ТОП 50 в България по брой ученици, получили дипломи с първа и втора степен по логика.

В ТОП 10 за област Сливен по брой ученици, участвали във финалния кръг на олимпиадата по математика.

В ТОП 5 за област Сливен по брой ученици, получили дипломи с първа и втора степен по български език.

Получихме и грамота за сътрудничество при организирането на олимпиадите „КИНГС“ и за принос към повишаването на мотивацията на учениците за постигане на по-високи нива на знания.

Тези отличия са резултат от професионализма и отдадеността на нашите учители и от труда, амбицията и желанието за развитие на учениците ни.

Успехът на училището е успех на мотивираните деца и вдъхновяващите учители.