19.02.2026

СУ "Й. Йовков"

Днес учениците от нашето училище – активни участници в клуб „Млади възрожденци“ с ръководител Велияна Добрева – се поклониха пред паметника на Васил Левски и поднесоха цветя в знак на дълбока признателност по повод 153 години от неговото обесване.

С преклонение пред подвига на Апостола младите възрожденци сведоха глави пред святото дело на героя, посветил живота си на свободата на България. В тържествената атмосфера те още веднъж осмислиха силата на неговия завет – да обичаме Родината, да бъдем смели, честни и отговорни граждани.

Нека пазим жив спомена за неговата безпримерна смелост, високи идеали и безрезервна любов към България.

Поклон пред паметта на Апостола на свободата!