153 години памет. 153 години безсмъртие

19.02.2026 16:56 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 40

Днес, точно в 12:00 часа, форумът на ОУ „Елисавета Багряна“ се изпълни с гласовете на учениците, които се включиха в шестото издание на Националната инициатива, посветена на 153 години от гибелта на Васил Левски – Апостола на свободата. Участието бе излъчено на живо чрез страницата на училището във фейсбук.

Обединени от паметта и уважението, децата заедно рецитираха стихотворението „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев. В този единен глас нямаше отделни класове, нямаше възрасти – имаше обща почит и осъзната признателност.

Настъпи онзи особен миг на тишина, в който всяка дума тежи. Стиховете прозвучаха силно и уверено, носейки емоция и почит, а в лицата на учениците личеше съпреживяване.

С участието си учениците показаха, че делото на Левски продължава да живее – в словото, в сърцата и в ценностите, които предаваме на следващите поколения.

Поклон пред Апостола!

Поклон пред свободата!

Поклон пред България!