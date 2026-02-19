153 години памет. 153 години безсмъртие

Днес, точно в 12:00 часа, форумът на ОУ „Елисавета Багряна“ се изпълни с гласовете на учениците, които се включиха в шестото издание на Националната инициатива, посветена на 153 години от гибелта на Васил Левски – Апостола на свободата. Участието бе излъчено на живо чрез страницата на училището във фейсбук.
Обединени от паметта и уважението, децата заедно рецитираха стихотворението „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев. В този единен глас нямаше отделни класове, нямаше възрасти – имаше обща почит и осъзната признателност.
Настъпи онзи особен миг на тишина, в който всяка дума тежи. Стиховете прозвучаха силно и уверено, носейки емоция и почит, а в лицата на учениците личеше съпреживяване.
С участието си учениците показаха, че делото на Левски продължава да живее – в словото, в сърцата и в ценностите, които предаваме на следващите поколения.
Поклон пред Апостола!
Поклон пред свободата!
Поклон пред България!