19.02.2026 16:58 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 48 минути | 2

С Указ № 58 от 19 февруари 2026 г. (обн. ДВ, бр. 9 от 19 февруари 2026 г.) Президентьт на Република България насрочи избори за Народно събрание на 19 април 2026 г.

С Решение № 4440-НС от 19 февруари 2026 г. Централната избирателна комисия определи изискванията за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.

На основание чл. 60, ал. от Изборния кодекс на 22 февруари 2026 (неделя), от 11:00 часа, в зала „Георги Данчев”, партерен етаж в сградата на Областна администрация Сливен, ул. „Димитьр Добрович” .N2 З, ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Двадесет и първи многомандатен избирателен район — Сливен за насрочените на 19 април 2026 г. избори за Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 51 -то Народно събрание на Република България партии и коалиции, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 5 1 -то Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 4440-НС от 19 февруари 2026 г. Централната избирателна комисия партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:

- писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

- заверено копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите 19.02.2026 г., като по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по - рано, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

- пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че документьт за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя задно с легализиран превод на български език;

- предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл. 60, ал. З, т. 1 от ИК.

- декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 4440-НС от 19 февруари 2026 г. Централната избирателна комисия).

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Решение № 4440-НС от 19 февруари 2026 г. ЦИК относно провеждането на консултациите, което е публикувано на интернет страницата на цик.

Разчитам на Вашето присъствие!

Чавдар Божурски /П/

Областен управител