,,ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО“

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 43 минути | 33

В нашето училище тържествено отбелязахме 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски под знака на думите: „Времето е в нас и ние сме във времето“.

Емоционалният рецитал и драматизацията „Апостолът в премеждие“ по Иван Вазов върнаха публиката към силата на неговия дух.

Представлението беше изиграно два пъти – пред по-малките и пред по-големите ученици, които проследиха всяка сцена със затаен дъх.

Участниците от групите за Занимания по интереси „Глас и сцена“ и „Творческа работилница“, с ръководители Ивелина Ангелова и Анна Енчева, се представиха блестящо и заслужено получиха бурни аплодисменти.

Честването се превърна в силен урок по родолюбие и в доказателство, че заветът на Апостола продължава да живее в сърцата ни.

