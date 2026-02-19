В нашето училище тържествено отбелязахме 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски под знака на думите: „Времето е в нас и ние сме във времето“.
Емоционалният рецитал и драматизацията „Апостолът в премеждие“ по Иван Вазов върнаха публиката към силата на неговия дух.
Представлението беше изиграно два пъти – пред по-малките и пред по-големите ученици, които проследиха всяка сцена със затаен дъх.
Участниците от групите за Занимания по интереси „Глас и сцена“ и „Творческа работилница“, с ръководители Ивелина Ангелова и Анна Енчева, се представиха блестящо и заслужено получиха бурни аплодисменти.
Честването се превърна в силен урок по родолюбие и в доказателство, че заветът на Апостола продължава да живее в сърцата ни.