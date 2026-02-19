Сливен, кратки вечерни новини, 19.02.2026 г., четвъртък

19.02.2026 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Туида Нюз | Сливен

Кметът на Сливен Стефан Радев призова гражданите да живеят и работят според заветите на Васил Левски по време на възпоменателната церемония, посветена на 153 години от гибелта на Апостола на свободата.

Кметът Стефан Радев се обърна към ученици по време на конференция, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание, като ги призова да се гордеят със Сливен, със своите предци и с делото им за града и България.

"Имоти Комфорт" са новите корпоративни клиенти на Психологическо студио "KatrInSide".

Двама души пострадаха тежко след взрив на газова бутилка в сливенското село Глушник.

Областният управител Чавдар Божурски участва в общоградската възпоменателна церемония по повод 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 14 сигнала за паднали дървета, отводняване на мазета и отстраняване на ламарини от покриви на жилищни сгради.

Бившата шефка на образованието в област Сливен Кристиана Добрева – Станкова е спечелила делото срещу просветното министерство за уволнението си и се връща начело на РУО-Сливен.