Важно съобщение във връзка с предстоящия празник Сирни Заговезни

Във връзка с наближаващия празник Сирни Заговезни, който е тази неделя, 22 февруари, Община Сливен напомня на гражданите, че по Наредбата за обществения ред, се забранява изнасянето и оставянето на стоки, амбалаж, горивни, строителни и всякакъв вид отпадъци по улиците, тротоарите и зелените площи.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, се забранява нерегламентираното изгаряне на отпадъци.

От общинския отдел „Екология“ посочват, че при установени нарушения, на виновните лица ще бъдат налагани глоби до 1022, 58 евро.

