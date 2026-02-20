Подписани са договорите за саниране на още 18 блока в Сливен

20.02.2026 15:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 38 минути | 29

Община Сливен подписа на 16 февруари т.г. още 18 договора за саниране на многофамилни жилищни сгради. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16FFPR003-4.001 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това са всички жилищни блокове, останали като резерви в списъците, които са преминали оценката за административно съответствие през месец септември 2024 г.

Одобрените за саниране блокове са:

- бул. „Панайот Хитов“, блок 10;

- бул. „Стефан Караджа“, блок 8-10;

- бул. „Христо Ботев“, блок 25, входове „А“, „Б“ и „В“;

- кв. „Българка“, блок 23;

- кв. „Българка“, блок 28;

- кв. „Българка“, блок 42;

- кв. „Даме Груев“, блок 28;

- кв. „Даме Груев“, блок 45;

- кв. „Даме Груев“, блок 49;

- кв. „Дружба“, блок 5;

- кв. „Дружба“, блок 7;

- кв. „Клуцохор“, блок 8;

- кв. „Клуцохор“, блок 10;

- кв. „Клуцохор“, блок 20;

- кв. „Кольо Фичето“, блок 6;

- кв. „Република“, блок 40;

- кв. „Стоян Заимов“, блок 51;

- кв. „Стоян Заимов“, блок 85;

Срокът за приключване на всички дейности по проектите е 24 месеца. Предстои подготовка и обявяване на процедура за избор на изпълнители за инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/.

В изпълнение на задълженията си по Закона за държавните помощи, Община Сливен ще уведоми писмено всички собственици на жилища, в които се извършва икономическа дейност (например - отдаване под наем или извършване на търговска дейност) за вписаните в Регистъра „eAid Register“ стойности на договорена минимална помощ.

Съобщението е от уведомителен характер, не изисква предприемане на допълнителни действия от собствениците на такива обекти и не води до финансови ангажименти за тях.

Към момента в Сливен тече поетапното саниране на 16 блока, които бяха одобрени по първия етап на ПВУ. По него в края на 2024 г. и през първите дни на 2025 г., Община Сливен сключи 16 договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

По втория етап на ПВУ одобрените блокове са 5. Подготвена е процедура за възлагане на инженеринг и на още 4 блока, одобрени за саниране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, средства от фонда за Справедлив преход.