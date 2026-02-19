В Сливен се проведе конференция по повод 150-годишнината от Априлското въстание

19.02.2026 15:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В Сливен се проведе конференция, организирана по повод 150-годишнината от Априлското въстание.

Кметът подчерта, че Сливен винаги е бил в авангарда, в челото на всички борби, които са водили българите – за църковна независимост, за независимо образование и за национално освобождение.

„Били сме най-близо от центъра на Османската империя, на около 120 километра от Одрин и на около 350 километра от Цариград. В града е имало много турски войски и е било трудно оттук да се работи за въстание. Въпреки това, тук са създавани революционни комитети. От тук тръгва четата на Стоил войвода, която взима участие в Априлското въстание, което пък води до освобождението на България и става причина за Руско-турската освободителна война. Сливен е мястото, което е следвало своята историческа роля като център на Втори революционен окръг от общо четирите революционни окръга в България“, каза кметът.

Конференцията се проведе в пресцентъра на Българска телеграфна агенция /БТА/ в Сливен, която бе организатор на събитието. В него участваха още директорът на БТА Кирил Вълчев, журналистът Бойко Василев, проф. Георги Вълчев – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, председателят на Общинския съвет в Сливен Димитър Митев, представители на институции, медии, учители и ученици от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, второ основно училище „Христо Ботев“ и начално училище „Васил Левски“ в Сливен.