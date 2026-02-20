Сливен, кратки вечерни новини, 20.02.2026 г., петък

20.02.2026 15:48 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Заместник-областният управител Фатме Мустафова присъства на отчетната сесия на областното събрание на Български червен кръст - Сливен, която се проведе на 20 февруари.

Община Сливен подписа още 18 договора за саниране на жилищни блокове на 16 февруари тази година.

Светофарът на кръстовището между булевардите „Братя Миладинови“, „Цар Симеон“ и „Стефан Караджа“ временно е превключен на режим с мигаща жълта светлина заради повреда в захранващите кабели.

Завършиха дейностите по почистването на дерето Сухата река, разположено в западната част на село Трапоклово.

Психологът Катрин Федина проведе среща със служителите на предприятието „Метал Арт“, където се запозна отблизо с тяхната дейност и работна среда.

Във връзка с предстоящия празник Сирни Заговезни, който ще се отбележи в неделя, 22 февруари, Община Сливен напомня на жителите да спазват изискванията на Наредбата за обществения ред.

Областният управител Чавдар Божурски свиква на 22 февруари консултации за състава на РИК за предстоящите избори на 19 април.