Училищен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 20 минути | 1

Състезание

На 19.02.2026 г. в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен се проведе училищен кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Участие взеха 2 училищни отбора от първа състезателна група /V- VII клас/. Отборите преминаха през писмен и практически тест.

Участието в писменият тест е отборно. В практическия тест участват и четиримата състезатели от двата отбора.

След оспорвана надпревара за общинския кръг на състезанието, който ще се проведе на 11.03.2026 г., се класира отбор „Орлите“.

Снимки

