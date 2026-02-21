Сливен, кратки вечерни новини, 21.02.2026 г., събота

Соня Келеведжиева влезе в Изпълнителното бюро на БСП, ще води листата в Сливен.
Работата по обновяването на уличната мрежа в квартал „Речица“ в Сливен продължава по предварително утвърдения график.
Сливенският административен съд окончателно разреши на Топлофикация Сливен да използва алтернативно гориво от отпадъци (RDF) и в двата си основни енергийни котела.
В Сливен бе учреден инициативен комитет за промени в Закона за омбудсмана.
В зала „Май“ се събраха жители на града, общественици, учители, културни дейци, представители на различни организации, дошли да подкрепят низвергнатия свещеник отец Иван Янчев Иванов.
Сливенската компания „ДСГ България“ ООД, работеща в сферата на ресторантьорството, е защитила проект „Диверсификация на дейността на ДСГ България ООД“ с безвъзмездна финансова помощ.
Деца от проекта „Музиката вместо улицата“ в Сливен участваха в час по рисуване на тема „Как да рисуваме музиката“, воден от художничката Рада Цанкова.