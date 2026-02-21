Сливен, кратки вечерни новини, 21.02.2026 г., събота

21.02.2026 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Соня Келеведжиева влезе в Изпълнителното бюро на БСП, ще води листата в Сливен.

Работата по обновяването на уличната мрежа в квартал „Речица“ в Сливен продължава по предварително утвърдения график.

Сливенският административен съд окончателно разреши на Топлофикация Сливен да използва алтернативно гориво от отпадъци (RDF) и в двата си основни енергийни котела.

В Сливен бе учреден инициативен комитет за промени в Закона за омбудсмана.

В зала „Май“ се събраха жители на града, общественици, учители, културни дейци, представители на различни организации, дошли да подкрепят низвергнатия свещеник отец Иван Янчев Иванов.

Сливенската компания „ДСГ България“ ООД, работеща в сферата на ресторантьорството, е защитила проект „Диверсификация на дейността на ДСГ България ООД“ с безвъзмездна финансова помощ.

Деца от проекта „Музиката вместо улицата“ в Сливен участваха в час по рисуване на тема „Как да рисуваме музиката“, воден от художничката Рада Цанкова.