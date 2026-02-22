Областният управител Чавдар Божурски проведе консултации за състава на РИК-Сливен

22.02.2026 12:21 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски проведе консултации за състава на Районната избирателна комисия (РИК) в 21-ви Многомандатен избирателен район за предстоящите извънредни избори за Народно събрание на 19 април. Те се състояха днес (22 февруари) в Областна администрация Сливен.

Участие взеха упълномощени лица от всички парламентарно представени партии и коалиции. Не присъстваха представители на политически сили извън Народното събрание.

Областният управител Чавдар Божурски информира участниците, че съгласно решение на Централната избирателна комисия броят на членовете на РИК е 13. Те са разпределени в съотношение: Коалиция „ГЕРБ – СДС“ - 3 членове; Коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ и Партия „Възраждане“ - по 2 членове; Коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало“, Коалиция „БСП – Обединена левица“, Партия „Има Такъв Народ“, Коалиция „Алианс за права и свободи“, Партия „МЕЧ“ и Партия „Величие“ – по 1 член.

По време на консултациите бяха направени две предложения за председател от страна на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, три за заместник-председател - от БСП-ОЛ, от ДПС-НН и от ИТН, и две за секретар на комисията - от „Възраждане“ и от АПС.

Така Районната избирателна комисия в Сливен ще е с трима заместник-председатели. Предвид невъзможността да бъдe постигнато съгласие за председател и секретар, областният управител Чавдар Божурски уведоми участниците, че документите от проведените консултации ще бъдат изпратени за решение в Централната избирателна комисия.