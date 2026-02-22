Неделя Сиропустна в Сливен

22.02.2026 12:46 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 22 февруари, Неделя Сиропустна, в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ в град Сливен беше отслужена архиерейска света Литургия.

Богослужението беше възглавено от Арсений, митрополит Сливенски, в съслужение с архимандрит Стефан - Епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Евгений Янакиев - председател на храма, иконом Панайот Сотиров - духовен надзорник, свещеник Владимир Рогачев, свещеник Георги Георгиев, протодякон Александър Нешев и дякон Юлиян Иванов.

По време на светата Литургия беше ръкоположен в първата благодатна степен на свещенството – дякон – благоговейният мъж Александър Георгиев от Сливен.

Песнопенията на утринната бяха изпълнени от г-н Иван Млечков, секретар на Сливенската митрополия и г-н Александър Учиков и г-н Костадин Талев, а литургийните песнопения бяха поднесени от храмовия хор с диригент г-жа Росица Кунева.

На богослужението присъстваха множество вярващи, дошли да поискат и дадат прошка на своите близки в навечерието на Светия и Велик пост.

В своето слово митрополит Арсений говори за смисъла на поста, за силата на прошката и за призванието на християнина да бъде истински последовател на Христос.

В края на богослужението владиката поиска прошка от присъстващите и раздаде нафора на народа.