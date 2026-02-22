Сливен, кратки вечерни новини, 22.02.2026 г., неделя

22.02.2026 16:07 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 153

Областният управител Чавдар Божурски проведе консултации за състава на Районната избирателна комисия (РИК) за 21-ви МИР – Сливен преди извънредните избори за Народно събрание на 19 април.

РИК-Сливен ще има 13 членове, разпределени според решението на Централната избирателна комисия: Коалиция „ГЕРБ – СДС“ – 3 членове; „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Възраждане“ – по 2; а останалите партии и коалиции – по 1 член.

Сливенският административен съд окончателно разреши на Топлофикация Сливен да използва алтернативно гориво от отпадъци (RDF) и в двата си основни енергийни котела.

Големи предприятия в Сливен и областта са одобрени за безвъзмездно финансиране от Фонда за справедлив преход.

Кметът на Община Сливен Стефан Радев поиска във фейсбук прошка на Сирни заговезни от своите съграждани и даде такава.

Работата по обновяването на уличната мрежа в кв. „Речица“ продължава по график.

В Сливен бе учреден инициативен комитет за промени в Закона за омбудсмана.