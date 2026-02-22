Вечерня на Всеопрощението в Бургас

22.02.2026 18:42 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 22 февруари в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас бе отслужена архиерейска Велика вечерня с Чина на взаимното опрощение.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Петър Василев – председател на катедралния храм, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, иконом Яни Янев, иконом Игнатий Ойков, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията на вечерното богослужение бяха изпълнени от иконом Атанас Чолаков, г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, г-н Александър Учиков, и храмовите псалти г-н Атанас Петков и г-н Илия Поповски.

На вечернята присъстваха свещеници от гр. Бургас и околията, и множество вярващи, дошли да поставят началото на постния период в обща молитва и покаяние.

По време на стиховните стихири бяха сменени одеждите на Св. Престол от светли в тъмни, което символично бележи навлизането в поста – време на смирение, вътрешно съсредоточаване, покаяние и духовно обновление.

В архипастирското си слово митрополит Арсений говори за смисъла на поста като път на духовно очистване и помирение. Той призова вярващите да търсят Христовия мир, да отхвърлят лицемерието и да пристъпят към поста с искрено сърце.

Владиката подчерта, че истинското духовно усилие започва с прошката – не еднократна, а постоянна, по Христовата заповед за безгранична любов и милост.

В края на богослужението митрополит Арсений поиска прошка от духовенството и народа, като и сам прости на всички. След това свещенослужителите по старшинство се поклониха пред иконите на Господ Иисус Христос и Пресвета Богородица и пристъпиха към взаимното опрощение, което постави благословено начало на великопостния път.