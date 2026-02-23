Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 23.02.2026

23.02.2026 08:41 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

