23.02.2026 09:02 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 32 минути | 32

От 16.02.2026 г., стартира приемът на заявки по проект „Младежка заетост+“ - Компонент 2, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 год., като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работодател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения. Предвидено е да се включат най-малко 8520 лица.

Регламентирани са следните условия за участие:

1. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката.

2. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определя в зависимост от процента на безработицата за 2025 г. в съответната община, на чиято територия ще бъдат разкрити.

3. Заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към датата на кандидатстване.

4. Възнаграженията на лицата покриват тримесечния разход за труд за всички икономически дейности в частния сектор при регламентирана единна ставка, както следва:

– за 8-часов работен ден – в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група;

– за 4-часов работен ден – в размер на 1583 евро за едно лице от целевата група.

Максималната продължителност на осигурената заетост е:

– за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно чл. 233а, чл. 233б и чл. 233в от Кодекса на труда – за период от 6 месеца;

– за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно чл. 230, чл. 231, чл. 232 и чл. 233 от Кодекса на труда – за период до 6 месеца;

– за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 г. – за период до 6 месеца.

5. Работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяната на лица от целевата група по проекта.

Заявката и приложенията към нея се подават единствено чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в Дирекция „Бюро по труда“ на територията, на която ще се изпълняват дейностите по Проекта.