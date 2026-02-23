23.02.2026 09:34 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Изключително събитие за любителите на класическата музика предстои този четвъртък 26, февруари, на сцената на зала „Сливен“ - концертът „От Европа до новия свят“. Едно вълнуващо музикално пътешествие с едни от най-обичаните произведения от епохата на романтизма.

Първата спирка за вечерта ще бъде концертът за виолончело и оркестър в ми минор, оп. 85, от английския композитор Едуард Елгар, който публиката ще чуе в изпълнение на добре познатия на сливенска сцена - Атанас Кръстев. Дълбоко прочувствената и разтърсваща музика на Елгар, в съчетание със завладяващото сценично присъствие и ярък индивидуален почерк на брилянтния виолончелист, обещават едно незабравимо емоционално изживяване.

Музикалното пътешествие ще продължи отвъд океана със Симфония № 9 в ми минор, оп. 95 „Из Новия свят" от Антонин Дворжак. Гениална творба, вплела в себе си европейски традиции, славянския дух и вдъхновение от културата на Америка. Изпълнена с множество запомнящи се мелодии и силен емоционален заряд тя е една от най-обичаните симфонии на всички времена.

Емоционалната вечер ще премине под палката на младия сливенски диригент Симон Павлов.

Началото е от 18.30 ч.

Билети за концерта са налични - онлайн на epaygo.bg; от касата на зала „Сливен“ всеки делничен ден - от 10 до 13 ч. и от 15 до 17 ч., или от всички каси на EasyPay. Цената на билетите, достъпни онлайн в мрежата на epaygo.bg и в касите на EasyPay, остава непромемена - 7.67€ (15лв.), а на касата на зала „Сливен“ - 8€ (15.67лв.).