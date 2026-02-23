Пъдарево бе домакин на традиционните „Кукерски игри“ 2026

23.02.2026 09:54 , Людмила Калъпчиева

На 21 и 22 февруари котленското село Пъдарево посрещна жители и гости на традиционния празник „Кукерски игри“ – Пъдарево 2026. Двудневната програма превърна селото в сцена на жива традиция, съхранявана и предавана между поколенията.

Празничните дни започнаха с обиколка на кукерите по домовете – обичай, чрез който символично се наричат здраве, плодородие и благополучие за всяко семейство. Със звъна на чановете и пъстрите си костюми участниците внесоха настроение и очакване за кулминацията на събитието.

В неделя кукерското шествие премина по централните улици и събра десетки хора на площада, където бяха пресъздадени обредите „Заораване“ и „Засяване“ – символи на новото начало и надеждата за берекетна година. В ритуалите се включиха участници от различни възрасти, а за празника в родното село се завърнаха и потомци на пъдаревски родове, които традиционно стават част от кукерските игри.

Финалът на празника съвпадна със Сирни заговезни – деня на прошката, което придаде допълнителен духовен смисъл на събитието. По този повод кметът на Пъдарево Петър Петров отличи най-красивите малки кукери, впечатлили с автентични костюми и активно участие.

„Кукерски игри“ – Пъдарево се организира ежегодно през третата седмица на февруари от Община Котел, Кметство Пъдарево и местния кукерски състав и продължава да бъде едно от утвърдените традиционни събития в общината, което съхранява духа на българските обичаи.