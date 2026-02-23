С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“

23.02.2026 09:59 , Людмила Калъпчиева

На 20 февруари 2026 г. в кметството на с. Млекарево се проведе дванадесетото издание на традиционната изложба на бутурници под надслов „Вечер на прошката“, посветена на Сирни Заговезни (Поклади). Събитието бе организирано от Кметство с. Млекарево и НЧ „Христо Ботев – 1920“ и отново събра майстори и почитатели на характерните дървени стрели от различни населени места в региона.

Официален старт на проявата даде кметът на селото Диян Тодоров, който приветства участниците и гостите и подчерта значението на съхраняването на местните традиции. Той пожела на всички здраве и благополучие, стрелите да се издигат високо в небето, а надеждите да носят успех и сбъднати мечти.

Сред официалните гости бяха кметът на община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметовете Нина Генчева и Иванка Михова, секретарят на общината Ангел Стойчев, кметове на населени места, читалищни дейци и жители на селото.

Журито в състав Диян Тодоров, Нина Генчева и Ангел Стойчев оцени представените бутурници, като участниците впечатлиха с майсторство, оригиналност и художествено оформление. Атмосферата беше празнична и изпълнена с духа на българската традиция.

Специалната награда остана в с. Млекарево и бе присъдена на домакините от НЧ „Христо Ботев – 1920“.

В категория „Модерни“:

I място – НЧ „Н. Йонков Вапцаров – 1926“, с. Пет могили;

II място – НЧ „Искра – 1875“, с. Стоил войвода;

III място – НЧ „Просвета – 1925“, с. Мечкарево, общ. Сливен.

В категория „Автентичност“:

I място – НЧ „Пробуда – 1928“, с. Новоселец;

II място – ДГ „Детство“, с. Млекарево;

III място – НЧ „Пробуда – 1929“, с. Радево и НЧ „Ст. Д. Сербезов – 1928“, с. Загорци.

В категория „Аранжировка“:

I място – НЧ „Светлина – 1929“, с. Бял кладенец;

II място – НЧ „Просвета – 1923“, с. Езеро;

III място – Пенко Иванов, гр. Нова Загора.

Поощрителни награди получиха НЧ „Д. Кръстев – 1902“, с. Асеновец и НЧ „Пробуда – 1907“, с. Биково, общ. Сливен.

Изложбата за пореден път доказа, че българските обичаи и традиции продължават да живеят, когато има хора, които с любов и отдаденост ги пазят и предават на младите поколения. „Вечер на прошката“ се утвърждава като мост между миналото и бъдещето и истински празник на българския дух.