Сливен. Новини от източника. Последни новини

С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 48 минути | 50

С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“

На 20 февруари 2026 г. в кметството на с. Млекарево се проведе дванадесетото издание на традиционната изложба на бутурници под надслов „Вечер на прошката“, посветена на Сирни Заговезни (Поклади). Събитието бе организирано от Кметство с. Млекарево и НЧ „Христо Ботев – 1920“ и отново събра майстори и почитатели на характерните дървени стрели от различни населени места в региона.

Официален старт на проявата даде кметът на селото Диян Тодоров, който приветства участниците и гостите и подчерта значението на съхраняването на местните традиции. Той пожела на всички здраве и благополучие, стрелите да се издигат високо в небето, а надеждите да носят успех и сбъднати мечти.

Сред официалните гости бяха кметът на община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметовете Нина Генчева и Иванка Михова, секретарят на общината Ангел Стойчев, кметове на населени места, читалищни дейци и жители на селото.

Журито в състав Диян Тодоров, Нина Генчева и Ангел Стойчев оцени представените бутурници, като участниците впечатлиха с майсторство, оригиналност и художествено оформление. Атмосферата беше празнична и изпълнена с духа на българската традиция.

Специалната награда остана в с. Млекарево и бе присъдена на домакините от НЧ „Христо Ботев – 1920“.

В категория „Модерни“:

I място – НЧ „Н. Йонков Вапцаров – 1926“, с. Пет могили;

II място – НЧ „Искра – 1875“, с. Стоил войвода;

III място – НЧ „Просвета – 1925“, с. Мечкарево, общ. Сливен.

В категория „Автентичност“:

I място – НЧ „Пробуда – 1928“, с. Новоселец;

II място – ДГ „Детство“, с. Млекарево;

III място – НЧ „Пробуда – 1929“, с. Радево и НЧ „Ст. Д. Сербезов – 1928“, с. Загорци.

В категория „Аранжировка“:

I място – НЧ „Светлина – 1929“, с. Бял кладенец;

II място – НЧ „Просвета – 1923“, с. Езеро;

III място – Пенко Иванов, гр. Нова Загора.

Поощрителни награди получиха НЧ „Д. Кръстев – 1902“, с. Асеновец и НЧ „Пробуда – 1907“, с. Биково, общ. Сливен.

Изложбата за пореден път доказа, че българските обичаи и традиции продължават да живеят, когато има хора, които с любов и отдаденост ги пазят и предават на младите поколения. „Вечер на прошката“ се утвърждава като мост между миналото и бъдещето и истински празник на българския дух.

Снимки: Община Нова Загора

Снимки

С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“
С. Млекарево бе домакин на XII изложба на бутурници „Вечер на прошката“

Реклама