Централната избирателна комисия ще вземе окончателно решение за съставите на Районните избирателни комисии в Ямбол, Сливен, Стара Загора, Бургас и редица други райони в страната, след като проведените консултации на местно ниво не доведоха навсякъде до пълно съгласие между политическите сили.

В Ямбол партиите постигнаха договореност председател на РИК отново да бъде адв. Ани Канева от Коалиция ГЕРБ–СДС, а секретар – адв. Красимира Атанасова от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. Не бе постигнато съгласие за заместник-председателите – за четирите позиции бяха направени общо пет предложения.

В Сливен политическите сили се разбраха за заместник-председателските места, но не постигнаха консенсус за председател и секретар. От ГЕРБ предложиха за председател адв. Галя Хачадурян, а от „Продължаваме промяната – Демократична България“ – адв. Християна Денчева. „Възраждане“ номинира Сребрина Ганушева за секретар, а „Алианс за права и свободи“ – Бадър Хасанов.

В Бургас консултациите също не доведоха до съгласие за председател и секретар на РИК, а в Стара Загора партиите не постигнаха разбирателство за секретарското място.

Съгласно законовите срокове районните избирателни комисии трябва да бъдат назначени от ЦИК до 27 февруари. Крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите е 4 март, а кандидатските листи ще станат ясни на 17 март.