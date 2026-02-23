23.02.2026 10:10 , Людмила Калъпчиева

Представяне на книгата „Скаутство за момчета“ от създателя на скаутското движение Робърт Бейдън-Пауъл ще се състои днес от 17:30 ч. в библиотека „Зора“ в Сливен. По време на събитието ще бъде открита и специална секция с литература, посветена на скаутството, съобщиха от клуб „Вятър Бора“.

Инициативата е посветена на 22 февруари – Световния ден на скаута, който се отбелязва ежегодно по повод рождението на Бейдън-Пауъл. Скаутството възниква през 1907 г., а в България се развива след 1911 г.

Организаторът и водач на клуб „Вятър Бора“ Анастас Кънев сподели, че скаутството е определило неговия път още от 12–13-годишна възраст и продължава да бъде част от живота му. По думите му то изгражда характер и практически умения у младите хора и е най-голямото неформално образователно движение в света.

Мисията на клуба, както подчерта Кънев, е проста – „всеки ден по едно добро дело“. Той насърчи децата и младежите да не се страхуват от непознатото, а да го опознават според възможностите си. Говорейки за лидерството, той акцентира върху личния пример и спазването на правилата, като допълни: „Не прави това, което не искаш да направят на теб.“

Според него природата е голям учител, но и градската среда предлага ценни уроци, защото ученето се случва навсякъде.

На въпроса с каква дума би определил скаутството, Анастас Кънев отговори: „Ако скаутството беше една дума – доброта“, и призова: „Да бъдем чисти в мислите, думите и делата си.“