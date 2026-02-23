Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 20.02.2026 г.

23.02.2026 10:21 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 19.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 20.02.2026 Г.

Сливен: Редица нередности са установени при проверка на търговци в хода на съвместна специализирана операция на полиция и НАП. Акцията е проведена вчера на територията на община Сливен с цел установяване избягване плащането на данъчни задължения от регистрирани търговци. Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и ТД на НАП – Бургас са извършили проверки в търговски обекти в град Сливен и селата в областта. По време на проверките са установени нарушения в два обекта в село Тополчане. Установени са случаи на неправилно/непълно изписване на стоките във фискалния бон, както и разлики в касите. На търговците ще бъдат наложени административни санкции.

Криминалисти от участък „Надежда“ са задържали извършител на домова кражба. Сигналът е подаден на 19 януари около 12,20 часа. Заявителят е съобщил, че в обитаваното от него жилище в град Сливен е извършена взломна кражба на мобилен телефон, лични и други вещи на обща стойност около 500 лева. След проведените незабавни издирвателни действия в близост до жилището е установен мъж на 38 години, криминално проявен от град Сливен. При проверката в него са открити откраднатите вещи. Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 19.02.2026 г., в 04,20 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в сливенското село Глушник. Произшествието е ликвидирано от 7 служители на 2 екипа от РСПБЗН-Сливен. Пострадали са семейство- мъж на 66 години и жена на 64 години. Пострадалите са изведени от съседи и предадени на екип на ЦСМП-Сливен. Причината за пожара е неправилно боравене с газова бутилка. Собственикът на къщата прави неуспешен опит да запали газовата бутилка, след което се опитва да размени редуцил-вентила от друга газова бутилка, която се оказва неизправна. При втори опит да запали бутилката тя внезапно се възпламенява, вследствие на загазоване от другата неизправна бутилка, след което е последвал взрив. Унищожени са 150 кв. м. покривна конструкция, черна и бяла техника, гараж и лек автомобил ,,Опел Мерива", домашно имущество и други вещи. Спасена са две сграда.