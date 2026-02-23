Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 19.02.2026 г.

23.02.2026 10:22 , Людмила Калъпчиева

Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 18.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 19.02.2026 Г.

Специализирана операция за установяване на лица, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества, е проведена вчера на територията на ОДМВР-Сливен. В хода на акцията служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен са задържали криминално проявен мъж на 28 години. При последвалите процесуално-следствени действия в жилището, което обитава в град Сливен, са намерени и иззети различни по вид опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. По същото време в град Нова Загора служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР-Сливен са извършили проверка на 38-годишен мъж. В жилището му в град Нова Загора са намерени и иззети вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици.

По първоначални данни общото количество на иззетите вещества е около 330 грама. Лицата са задържани за 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Специализираните операции като и ежедневния контрол по линия „Наркотици“ на територията на ОДМВР-Сливен продължават.

Полицейски служители от РУ-Нова Загора, участък „Кв. Шести“, са задържали мъж на 30 години за нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие. Сигналът е получен на 18 февруари. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 14 сигнала за паднали дървета, отводняване на мазета и отстраняване на ламарини от покриви на жилищни сгради.